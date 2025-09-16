El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Rocío de Meer, diputada de Vox. Efe

El PP y Vox se quedan solos contra el arraigo de inmigrantes

El resto de grupos critica el seguidismo del PP a Vox

A. Azpiroz

Madrid

Martes, 16 de septiembre 2025, 21:43

PP y Vox se quedaron ayer solos en el Congreso para la toma de en consideración de una propuesta de ley de la formación de ... extrema derecha para restringir regularizaciones por arraigo.

eldiariomontanes El PP y Vox se quedan solos contra el arraigo de inmigrantes

El PP y Vox se quedan solos contra el arraigo de inmigrantes