El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Carles Puigdemont participa en una conferencia. EP

Puigdemont reivindica el 1-O como un «éxito» y reclama «paciencia» para culminar la independencia

Junqueras oficializa su candidatura a presidir la Generalitat

Cristian Reino

Cristian Reino

Barcelona

Martes, 30 de septiembre 2025, 21:11

El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha reivindicado este martes el referéndum ilegal del 1-O de 2017, en vísperas de su octavo aniversario. ... Puigdemont ha asegurado que dieron con la «fórmula», que ha calificado de «éxito», pero ha pedido «paciencia» para culminar la secesión.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Batalla campal en Cañadío con sillas, palos y vasos en la madrugada del domingo
  2. 2

    Aparatoso accidente en Barcenillas al volcar un tractor sobre unos antiguos gallineros
  3. 3

    Comienza el derribo de Villa Mercedes en Laredo tras revocarse su protección
  4. 4

    Arranca la integración ferroviaria en Santander con el desvío de vías y la estación provisional
  5. 5 Una gaviota hallada en Castro Urdiales, primer caso de gripe aviar detectado en Cantabria
  6. 6

    Minuto de silencio en la Universidad Europea del Atlántico por Raúl Ramírez
  7. 7

    La Fiscalía cántabra insta a 15 ayuntamientos a que retiren sus monumentos y calles franquistas
  8. 8

    Conmoción en la sociedad y luto oficial en Colindres y el fútbol cántabro
  9. 9

    Ganadería prohíbe llevar cualquier tipo de ave a todas las ferias avícolas y ganaderas
  10. 10

    Investigado un santanderino por llevarse 1.500 kilos de cobre en la empresa en la que trabajaba, de Reocín

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Puigdemont reivindica el 1-O como un «éxito» y reclama «paciencia» para culminar la independencia

Puigdemont reivindica el 1-O como un «éxito» y reclama «paciencia» para culminar la independencia