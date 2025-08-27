Las reticencias de los aliados enfrían el pacto de Estado de Sánchez

A Pedro Sánchez se le complican los apoyos que necesita para que el pacto de Estado para luchar contra las consecuencias del cambio climático, que ... planteó hace apenas diez días en plena ola de incendios, no caiga en saco roto. A la negativa del PP, que ha puesto sobre la mesa su propio plan con 50 medidas antiincendios, se suman las reticencias y las dudas planteadas por igual de algunos de sus aliados parlamentarios.La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, calificó de «ocurrencia» la propuesta del jefe del Ejecutivo para salir al paso ante las críticas por la gestión de los fuegos que han arrasado más de 350.000 hectáreas en quince días. «Estaban agobiados y buscaron un titular», afirmó en una entrevista en RNE.

La exministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 insistió en que cualquier discusión sobre un pacto debería incluir la cancelación del plan de rearme y la redistribución de esos fondos hacia los servicios públicos, «a que tengamos un buen sistema de prevención de incendios, haciendo a las brigadas forestales trabajadores públicos y no semiprivatizados». En Podemos creen que cualquier pacto de Estado «no valdrá para nada» si se potencia la industria armamentística, responsable de «ingentes emisiones de CO2» a la atmósfera. Si Sánchez da un paso atrás, entonces, aseguró Belarra, sí «podemos hablar».

La dirigente morada no rebajó el tono empleado la víspera en el Congreso cuando señaló las incongruencias dentro del Gobierno al querer negociar un pacto de Estado por la emergencia climática mientras bloquea medidas esenciales como la ley de bomberos. Este miércoles, pidi al Ejecutivo ser valiente en sus medidas medioambientales frente a «esta derecha asalvajada que pone en riesgo la vida y el planeta».

En Esquerra no creen que avanzar hacia un pacto de Estado sea la solución a futuro para crisis incendiarias. Para la formación de Oriol Junqueras, habría que apostar mejor por un Fondo Forestal Nacional que permita «una inversión estable en todos los territorios», tal y como deslizó su diputada, Teresa Jordá, durante la reunión de la Diputación Permanente. Aunque la dirigente republicana no profundizó en la cuestión, sí alineó a ERC con el PP, que también apuesta en su plan contra los incendios por esa misma medida como «herramienta dinamizadora de la política forestal del Estado».

En Sumar, la otra pata de la coalición, las posiciones se multiplican. A la negativa de Podemos, se suma el rechazo de los comunes a cualquier pacto mientras siga viva la ampliación del aeropuerto de El Prat de Barcelona. Compromís, por su parte, condiciona su apoyo a frenar la ampliación del puerto de Valencia y crear un impuesto al queroseno de los aviones. La formación valenciana defienden que el pacto de Estado debe ser «coherente con una transición ecosocial valiente y justa» y no en «eslóganes, mensajes o rezos a la Virgen de la Paloma, que son gasolina para los ultras