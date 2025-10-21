El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Álex Sánchez

Tomo XXII, página 6.899: el mail que pone contra las cuerdas a la mujer de Sánchez

Los nuevos tomos del sumario del 'caso Gómez' incorporan el correo en el que la asistente de Moncloa, usando su cargo y el emblema de Presidencia, gestionó un evento para medio millar de invitados de la cátedra

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Martes, 21 de octubre 2025, 13:05

Es el mail que pone contra las cuerdas a Begoña Gómez. El correo electrónico más comprometedor a la hora de rebatir la acusación de malversación ... por haber supuestamente usado a la asistente de Moncloa, María Cristina Álvarez Rodríguez, para sus negocios privados y para lanzar su carrera profesional. Ese mail, ahora de manera íntegra, aparece en los nuevos tomos del sumario que instruye el juez Juan Carlos Peinado y que el magistrado ha entregado en las últimas horas a las partes personadas en esta causa.

