Ángel Víctor Torres Efe

La UCO revela que Ángel Víctor Torres se volcó en ayudar a Aldama: «Esta mierda la resuelvo sí o sí»

El ministro prometió a Koldo que iba a hablar personalmente con el conseguidor a fin de explicarle sus gestiones para doblegar las reticencias de sus subordinados

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Martes, 4 de noviembre 2025, 14:18

El informe íntegro de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre los contratos de la trama Koldo para vender mascarillas al Gobierno ... de Canario revela que el entonces jefe del Ejecutivo autonómico Ángel Víctor Torres poco menos que se desvivió por ayudar a que Soluciones de Gestión –la empresa del conseguidor de la red corrupta Víctor de Aldama- no solo cobrara cuanto antes, sino también para que la administración insular hiciera la vista gorda ante la supuesta falta de solvencia de esa compañía. «Esta mierda la resuelvo sí o sí», llegó a prometer a Koldo García en referencia al bloqueo de los pagos a De Aldama.

