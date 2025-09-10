Los Corrales de Buelna está de luto por la pérdida de un alcalde que en una breve trayectoria política dejó un gran legado material y ... personal, José Luis Rasilla Castillo. Su periodo como regidor fue breve pero intensísimo, en el epicentro del nacimiento de la democracia y de una crisis económica que se cebó en un pueblo industrial como Los Corrales. Su forma de afrontar cada problema, de encontrar cada solución, ha hecho que su recuerdo perdure y que desde todos los ámbitos se haya recordado su trayectoria humana y profesional.

Nació en Los Corrales el 18 de septiembre de 1934, fue alcalde con 41 años y estuvo al frente del Ayuntamiento del 1 de febrero de 1976 al 10 de abril de 1979. A la Corporación llegó como edil independiente en 1973 y tres años más tarde fue el primer alcalde que accedió al cargo tras la Guerra Civil sin ser nombrado gubernativamente, sino por los propios concejales del Consistorio. Una confianza que le permitió resolver una difícil etapa con solvencia, prudencia, rigor y austeridad.

En esa gestión se encontró de frente con la crisis laboral y social de Authi o la falta de saneamiento y alcantarillado en un pueblo que había crecido exponencialmente. Un mandato salpicado con cuatro citas con las urnas trascendentales, el referéndum para la aprobación de la Reforma Política en 1976, las primeras elecciones generales al año siguiente, el referéndum para refrendar la Constitución Española en 1978 y las primeras elecciones municipales en 1979.

En el terreno socio laboral le tocó gestionar con acierto la recolocación de los parados que dejó la crisis de Authi, agilizar trámites para la llegada de lo que hoy es Nissan o impulsar el actual polígono industrial de Barros.

En el ámbito municipal, afrontó la construcción de una red de alcantarillado y saneamiento que ya se hacía imprescindible. Como lo era también otro de sus logros, poner en marcha la Enseñanza Secundaria, con el apoyo de quien era delegado provincial de Educación, Javier Orbe Cano. También logró homologar una referencia en el valle, la Escuela de Aprendices de La Salle. En el ámbito de la salud, se implantó el primer servicio de urgencias y con él se puso en marcha el servicio automático de teléfonos.

Fueron «tres años intensos y apasionantes de la transición política hacia la democracia», como siempre aseguró. Lo cierto es que la política actual no le llamaba la atención. Tuvo la opción de seguir en ella con opciones serias a recuperar la Alcaldía, pero su «saturación política personal» pesó más.

Sus vivencias quedaron reflejadas en el libro Cosas de la Vida, una autobiografía que refleja una época trascendental en la vida corraliega y la trayectoria de un hombre que ha dejado su nombre impreso en Los Corrales con letras mayúsculas.