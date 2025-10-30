El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Mariano Gutiérrez Roiz y Socorro Lois Sanz. N. Bolado

Obituario

Mariano Gutiérrez Roiz - Gruista
El cuidadoso cancerbero de la Iglesia Vieja de Torrelavega

Nieves Bolado

Nieves Bolado

Jueves, 30 de octubre 2025, 01:00

Mariano fue un hombre sencillo, que vivió una vida que bien podría definirse como 'normal', sin grandes sobresaltos ni rasgos biográficos que fueran merecedores de ... una entrada en una enciclopedia, pero fue una persona muy necesaria para su familia y para la comunidad de la parroquia de Nuestra Señora de La Asunción de Torrelavega, donde su fallecimiento ha dejado un hueco que saben que no será fácil reemplazar. Fue un hombre de pocas palabras, pero cercano en sus silencios, cariñoso y amable, como le definen y recuerdan los muchos amigos que ha dejado en esta comunidad parroquial en la que echaba una mano en todo lo que fuera necesario.

