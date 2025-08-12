No mentirás en tu currículum

Casi todo el mundo adorna su curriculum. Es lógico que se intente presentar en positivo la experiencia profesional y formativa para acceder a un puesto ... de trabajo. Ahora bien, mentir es otra cosa. Mentir es afirmar como cierto algo que se sabe que es falso, con el propósito de que otros lo crean. Mentir rompe la relación de confianza con el resto de personas.

La mentira no siempre trae consecuencias. El presidente de los Estados Unidos en su primer mandato dijo 30.573 mentiras. Perdió las elecciones de 2020, pero las ganó en 2024, sin haber pedido perdón. Todo lo contrario: se ha autoabsuelto y ha indultado a los asaltantes del Capitolio. Aquí en España tenemos algo parecido con nuestro presidente de Gobierno: mentiras y amnistía.

Políticos que mienten

«Hemos normalizado que los cargos públicos nos mientan en la cara», advertía el periodista Burguera.

Las primeras mentiras de jóvenes políticos son en el curriculum. Siguen a sus mayores, como aquel director de la Guardia Civil que además de mentir en su curriculum robó de forma soez y fue condenado y encarcelado.

Mentirijillas menores no han sido castigadas, como las del lehendakari que aparentó ser un ingeniero. O aquella ministra que hizo un máster sin asistir a clase, con notas falsas y plagio en su TFM. Estos casos han sido premiados con una portavocía y embajadas en París y Washington, porque taparon otras mentiras gordas de su gran jefe.

Hemos asistido al caso de la diputada dicharachera pillada in fraganti con mentiras múltiples y que ha dimitido. En su partido han dado instrucciones de revisar biografías y un supuesto periodista se ha convertido en licenciado en Políticas. Sin olvidar al presidente andaluz que dejó de ser licenciado en ADE. O la grave sorpresa del comisionado con título universitario falso. Quedan gentes como esa directora de cátedra que no podría cursar el máster que dirigía en la Complutense al no tener estudios universitarios. Todo muy 'ejemplar'.

Profesionales soliviantados

Estos últimos días en un grupo de veteranos con los que comparto etapa profesional en una gran multinacional y que superamos los 40 años de cotización, la indignación es mayúscula. Hemos pasado por procesos de selección y hemos entrevistado a cientos de profesionales. Alguno de ellos ha tenido más de mil personas en su equipo.

No se entiende cómo el falseamiento del curriculum ha podido llegar tan lejos. A mí me han pedido mi título de ingeniero en múltiples ocasiones, incluso lo presenté a una empresa en un tiempo en el que yo mismo era el decano del colegio profesional.

¿Qué clase de control tienen los partidos políticos? ¿Cómo pueden presentarnos para el Congreso de Diputados a una persona que tiene un curriculum falso?

Un paso de la mentira a la corrupción

Si alguien miente en sus cualificaciones profesionales para obtener un puesto ¿qué no hará para mantenerlo y progresar con mejores cargos?

Cuando alguien no capacitado y mentiroso maneja presupuestos y bienes públicos es muy fácil que se corrompa. Me cuentan que muchos asesores de comunicación de concejales en la oposición ganan fácilmente el doble que un periodista en un medio serio. Sus incentivos para cubrir las mentiras y corruptelas de sus jefes son muy altos.

Se me dirá que un título universitario no es garantía de buen gobierno ni de eficiencia y pulcritud. Es cierto, hay personas con una ingeniería, activas en política, cuya capacitación es muy dudosa. Habría que pedir también una experiencia profesional previa en empresas privadas o una oposición aprobada, limpiamente, para un puesto público, y aún así no hay garantías de éxito. También es cierto que algunos políticos sin estudios han sido buenos y honrados gestores.

Equipo limpiador

A los políticos nacidos en los 50 y 60 vamos a vigilarlos. A los de los años 70 y 80 vamos a exigirles honestidad en todo, sin preguntar cómo han llegado ahí. Nuestro foco será con los jóvenes nacidos en los 90 y 2000 llamados a llevar las riendas en unos años. Mi equipo de veteranos profesionales vamos a vigilar las figuras emergentes y escudriñar en sus biografías, porque 'vemos' más allá del curriculum. Tenemos gran experiencia en selección de personal y contamos con medios de ayuda a jóvenes profesionales y ahora también a jóvenes políticos. Si alguien quiere saber más de esto, búsquenme en redes y contácteme.

Seremos implacables con los mentirosos, avisados quedan.