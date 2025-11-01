El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El breviario

Agustín Riveiro

Agustín Riveiro

Santander

Sábado, 1 de noviembre 2025, 07:43

Después de la muerte del padre Mariano me ofrecieron su breviario. No era merecedor, pero acogí el regalo. Lo abrigaba una funda de cuero negro, ... fina y gastada por el tiempo. Al principio guardé el don cual rey Midas que escondía su oro. Después, consideré que lo mejor que podía hacer era usarlo para rezar, cómo lo había hecho él. Entonces, al abrirlo, al igual que el que olla un santuario natural, descubrí cómo era él; ordenado, profundamente religioso, con una religiosidad ascética, sin aditivos ni adornos superfluos.

