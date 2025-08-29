El PP votó en contra

Recientemente se ha conocido la liquidación del Sistema de Financiación Autonómica (SFA) correspondiente al año 2023 que, como siempre, se conoce con dos años de ... retraso. El SFA aportó más de 152.000 millones de euros a las comunidades del régimen común, todas menos País Vasco y Navarra. Cantabria recibió del Sistema 2.432 millones de euros lo que representa cerca del 1,6% del total, por encima de nuestro peso relativo en términos de población y economía.

Cantabria fue la región en la que más creció la financiación (3,1 puntos) en 2023. Somos la primera región en financiación por habitante: 4.077 euros (20,3 puntos superior a la medida). Esta posición no es un privilegio para nuestra región, es la constatación de tener unos mayores costes a la hora de proveer los servicios públicos esenciales. Esta es una cuestión relevante que se tuvo en cuenta en la negociación del SFA en 2009, de la cual formé parte representando a nuestra comunidad, y que en cualquier revisión del mismo ha de mantenerse.

El actual Gobierno regional saca pecho de estos datos y trata de que el actual SFA no cambie. Sin embargo, cuando se aprobó el sistema la posición del PP de Cantabria fue muy clara, «Hay varias razones para considerar que con el nuevo modelo de financiación Cantabria no sale favorecida, este cambio de modelo obedece exclusivamente a las necesidades de una sola Comunidad Autónoma, como es Cataluña, y al cumplimiento de Estatut». Sus diputados en Madrid votaron en contra. Por cierto, que el posicionamiento del PP sobre el actual sistema fue variopinto, sus CC AA se abstuvieron en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, sus diputados votaron en contra en el Congreso, y de nuevo sus comunidades aceptaron en sistema en las reuniones bilaterales una vez aprobado en mismo en el Congreso. Esto no parece digno de un partido de que pretende ser de gobierno ante un asunto de tal envergadura.

El SFA vigente lleva desde 2014 sin revisarse, tal y como estaba contemplado, y no cumple, entre otras cosas, con el principio de suficiencia con lo cual todas las CC AA están infrafinanciadas, incluida Cantabria a pesar de las cifras antes mostradas. Urge por tanto su revisión, no hacerlo supone cronificar una financiación insuficiente, entre otros, del estado del bienestar y, como se ha visto estos días, de los recursos para hacer frente a las catástrofes derivadas del cambio climático, cada vez más presentes y con mayor virulencia.

Tenemos encima de la mesa una propuesta política para abordar la revisión, que no un sistema cerrado, como consecuencia de un acuerdo entre el Gobierno Central y la Generalitat de Cataluña. Propuesta que puede ser extensible al resto de comunidades y pendiente de una negociación política para determinar, al menos, dos aspectos relevantes: cuánto y cómo se calcula la aportación de las CC AA al Gobierno central y a la solidaridad entre las comunidades y los niveles de la gestión y capacidad normativa sobre los impuestos por parte de las CC AA. Mientras esto no esté acordado en términos políticos y desarrollado técnicamente, y con datos, es imposible aventurar nada con respecto a cómo quedara la financiación de cada comunidad.

Estamos de nuevo con el PP como en 2009. «La propuesta se hace para beneficiar el independentismo catalán». «Cantabria puede dejar de percibir 400 millones anuales» (depende del día o del portavoz pueden ser 600 o 200) algo que nunca va a suceder. Ya saben lo que pasó con el SFA que se pactó en 2009: Cantabria es la región mejor financiada a pesar de la opinión entonces del PP.

Recientemente uno de nuestros mejores centros de investigación económica, el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), en cuyo patronato está presente la Generalitat Valenciana, ha elaborado un informe sobre la propuesta de Cataluña que creo merece ser conocido, pues algunas de sus conclusiones rompen con la descalificación a priori de una propuesta pendiente aún de su desarrollo y concreción en aspectos relevantes.

La pregunta básica que busca responder este trabajo es si un Sistema Financiación como el propuesto por Cataluña, puede ser una vía para resolver los problemas que arrastra el SFA-2009 en materia de autonomía, suficiencia y equidad. La respuesta dependería de cómo se concretase dicho sistema en cada una de las tres materias señaladas.

Con algunas concreciones de la propuesta, analizadas por los autores, podrían lograrse avances en las tres direcciones. Es decir, las CC AA gozarían de más autogobierno, tendrían mas recursos y el sistema sería mas solidario.

Es de destacar también, que en distintas concreciones, Cantabria seguiría siendo la comunidad con mayor financiación por habitante.

Estamos ante un asunto importante y complejo. En lugar de demonizar la propuesta sin base alguna, convendría utilizar la razón y ponerse a trabajar, no vaya a ser que como en 2009 el PP vote tres cosas distintas sobre una misma cuestión. De ridículo en ridículo es difícil generar la confianza suficiente para aspirar llegar al gobierno.