Y, sin embargo, crecemos

Espero que hoy me permitan ponerme el gorro de licenciado en Economía para expresar lo que ahora quiero decir. Tradicionalmente, los políticos de toda clase ... y color nos han tratado de convencer del valor de la frase de Napoleón, el cuál decía que las victorias tienen muchos padres mientras que las derrotas siempre quedan huérfanas.

En concreto me refiero a que todos los gobiernos, cuando las cosas van bien, siempre nos dicen que España va bien, gracias a ellos, mientras que cuando las cosas van mal, siempre es por el entorno internacional, la crisis del petróleo o cualquier otro justificante que les quite a ellos demérito. Por eso, de una vez por todas, y en los momentos actuales con mucha mayor intensidad, hemos de ser conscientes, no nos pueden engañar de que el mérito de que la economía, en España, ahora mismo, crezca por encima de la media de otros países, no es por el gobierno, es por usted, usted y usted y por todos los españoles que trabajamos con todo nuestro esfuerzo y buen hacer, cuidando y defendiendo nuestros intereses, los de nuestras familias y los del conjunto de la sociedad, tratando de vivir del mejor modo y más razonable posible.

Un gobierno, lo único que tiene que hacer es estimular y favorecer a que sus ciudadanos y sus empresas consigan hacer más por la riqueza genera, incentivando la individual. Un gobierno lo único que no tiene que hacer es entorpecer el crecimiento de la actividad económica. No quiero ni imaginar lo que, como país, podríamos haber conseguido en estos últimos años, en riqueza, en conocimiento, en progreso (eso sí que es progresismo), si no hubiéramos tenido un gobierno que lo que único que ha hecho ha sido ocuparse de sí mismo y de mantenerse en el sillón a toda costa.

Por favor, no se engañe cuando alguien le diga que gracias a nuestro actual gobierno estamos creciendo y generando empleo; no señor, es gracias a su trabajo y al de todos los que aportamos; al trabajo de tantas personas, de múltiples nacionalidades, que han decidido venir a hacer carrera y progreso y familia en nuestro país. Nuestro crecimiento es gracias a nuestro esfuerzo, a pesar del freno de un desgobierno dedicado a pactar con el diablo, si es necesario, para mantenerse en el poder, para defender sus intereses, no los suyos, no los nuestros.

Cuando, como país, consigamos buenos resultados, apúntese un tanto, un pequeño tanto por ciento de ese resultado y el día que tengamos un gobierno que sea capaz de gestionar lo que producimos, para generar más riqueza, padeceremos menos impuestos, menos regulaciones, menos controles y cuanto más invisible sea, en la práctica, mucho mejor nos irá a todos los supuestamente gobernados.