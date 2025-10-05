El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El hombre con mas huevos de España

Antonio Lamadrid

Antonio Lamadrid

Domingo, 5 de octubre 2025, 07:43

Comenta

Hace aproximadamente 45 años, sumidos en la mayor oleada de actos terroristas de ETA, se produjo un intento de secuestro que, dado que lo he ... leído recientemente, quería traerlo a colación en estas líneas, sobre todo pensando en todos los que no vivieron aquellos años de coches bomba, tiros en la nuca y secuestros de meses, que tuvieron en vilo a todo el país durante demasiado tiempo. Era junio de 1980 y dos individuos se presentaron en casa del señor Eulogio Gómez Franqueira, en aquel momento presidente de la empresa avícola Coren. Su esposa les abrió la puerta, para que pudieran llamar por teléfono y, ante una supuesta avería de su coche, seis etarras entraron en el domicilio, con el objetivo de secuestrar a don Eulogio. Cuando éste fue interceptado pidió poder coger un pijama y algo de ropa de su armario, pero lo que realmente hizo fue tomar una pistola y disparar, directamente, contra los secuestradores, hiriendo al cabecilla de todos ellos, lo que provocó que salieran todos huyendo de la casa, frustrando el intento de secuestro.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Germán Castellano: «Mis gallinas viven mejor que yo»
  2. 2

    Las recolocaciones de Bridgestone solo encuentran empleo a 33 de los 157 inscritos al plan en Cantabria
  3. 3

    «Guillermo se encuentra luchando contra su enfermedad»
  4. 4

    El Santoña rinde tributo a Raúl Ramírez
  5. 5 Una cadena humana rodea el Hospital Valdecilla para «abrazar a una Gaza masacrada»
  6. 6

    Hamás e Israel negocian este domingo en Egipto el plan de paz y la salida de los rehenes
  7. 7

    Hallan tres venados decapitados en Campoo-Los Valles
  8. 8

    Hablando de España con el bisnieto del apache Gerónimo
  9. 9

    Santander sigue el rastro de la luz
  10. 10

    El PRC se distancia del PP para apoyar un tercer Presupuesto, pero decidirá su Ejecutiva

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El hombre con mas huevos de España