¿Por qué la mayoría de los políticos, cuando son gobernantes, siguen haciendo política y viviendo de ella? ¿Por qué los poderes públicos tienen la ... capacidad y la potestad de subir los impuestos y los ciudadanos no tenemos idéntica potestad para exigir saber qué hacen con ellos? ¿Por qué un gobernante puede utilizar recursos públicos como aviones, asesores personales, abogados del Estado, etcétera, en su propio beneficio privado? ¿Por qué debe tener un presidente del Gobierno 600 asesores pagados por los españoles? ¿Por qué una región de España se puede permitir despilfarrar su dinero identitario a costa del de todos los españoles? ¿Por qué un gobernante puede cambiar de opinión, incluso incumpliendo la ley y un contribuyente se tiene que someter a la ley? ¿Por qué un buen político, que acaba siendo un mal gobernante, nos tiene que gobernar? ¿Por qué los votos de todos los españoles, conforme a la Constitución, no valen lo mismo? ¿Por qué tiene que haber jueces y fiscales que dependan del Gobierno? Es más, ¿por qué se confunde el Gobierno con el Estado, en función de lo que más interese? ¿Por qué un político o un gobernante puede mentir y no pasa nada y en un juzgado, si mientes, te condenan? ¿Por qué elegimos a los políticos en base a un programa de gobierno y luego se pueden permitir no cumplir ese programa o incumplirlo directamente y no pasa nada? ¿Por qué un gobierno se puede permitir subir los impuestos, perjudicando a unos ciudadanos, para aportar subvenciones que beneficien a otros? ¿Es eso democrático? ¿Por qué un político habla en nombre de todos los españoles cuando a él sólo le ha votado un porcentaje determinado de ciudadanos? ¿Por qué solo se habla de la extrema derecha y no se habla de la extrema izquierda? ¿Por qué permitimos los españoles que nuestros gobernantes estén siempre instalados en el «y tú más»? ¿Por qué tiene que haber tantos cargos públicos que lo detenten por amiguismo, por deudas de favor o por cualquier otro motivo, que no sea el de los méritos? ¿Por qué hay tantos políticos que proceden de la Función Pública? (Porque son los únicos que se pueden permitir una excedencia y volver de nuevo a trabajar). ¿Por qué la justicia es tan lenta? Es más, ¿por qué la justicia es muy lenta en unos casos y mucho más ágil en otros? Y, lo más importante: ¿Por qué no dejan que sea el mercado el que se autorregule y constantemente están sometiéndolo a la voluntad política de quien nos gobierna de manera clientelar? ¿Por qué quién está en el gobierno no gobierna para todos y solo toma medidas para sus correligionarios? ¿Por qué los políticos no nos dejan de prohibir, si ya somos mayorcitos?

