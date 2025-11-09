El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Cuando sentimos paz

Las guerras internas siempre se ganan con los medios adecuados, no lo olvidemos

Antonio Lamadrid

Antonio Lamadrid

Domingo, 9 de noviembre 2025, 07:36

Comenta

Desde luego que hay guerras, como en Gaza o en Ucrania, pero también las hay dentro de nosotros mismos. Quiero preguntarte algo. ¿Hay momentos, instantes ... quizá, situaciones, en las que sientes paz contigo mismo? Quizá tengamos que definir antes lo que es sentir paz y que, a mi entender, no es más que experimentar que todo, dentro de nosotros, está razonablemente en equilibrio. Sentimos calma en nuestras emociones, todo dentro de nosotros está tranquilo. Este sentimiento es, con independencia de lo intensos o apasionados que seamos, una experiencia vital que nos indica que estamos de acuerdo con nosotros mismos, en lo que hacemos, en lo que sentimos y en el reconocimiento que nos dan los demás. Si has experimentado esta sensación de paz, coincidirás conmigo en que es realmente maravillosa. Cuando así se nos representa en nuestra conciencia y nos decimos a nosotros mismos 'me siento en paz', hay pocas sensaciones que puedan igualarlo.

