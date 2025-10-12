UE o 27 países

Por qué no hay ningún político, gobernante de enjundia, en Europa, que le ponga el cascabel al gato? ¿Vamos a tener que esperar a que ... Rusia nos agreda directa, o indirectamente, para crear un único marco común, o vamos a seguir con 27 opiniones diferentes sobre cómo debe comportarse Europa y lo que debe hacer?

¿Cuál es la Europa que debiéramos tener, a la que debiéramos aspirar todos los que nos sentimos europeos? En primer lugar, habría que prescindir de las nacionalidades; si soy europeo esa es mi nacionalidad, ese tiene que ser mi sentimiento patrio, soy de Europa, y si esto es así, o lo es, o nos van a obligar a hacerlo, o nos van a impedir que lo seamos algún día, tendríamos que cambiar bastantes cosas. Como objetivo global tendríamos que ser un único país, una única nación, con un sólo gobierno (en España no miramos si los ministros pertenecen a unas comunidades o a otras, en principio, no lo tenemos en cuenta), con un Consejo de ministros, con toda suerte de ministerios que sean necesarios, para englobar toda la riqueza de acciones que tendría ese país único. Un sólo Ejército, una Hacienda única, un sistema impositivo único, una sola justicia, una educación única, una Constitución única. No habría vetos, que es lo que impone hoy en día una minoría sobre la mayoría, no habría opiniones divergentes. Existiría un Parlamento único con carácter netamente ejecutivo y que elegiría al presidente de gobierno de ese país llamado Europa.

¿Qué es lo que tenemos ahora? Una demo, una simulación que pretende ser lo que debiera de ser y no llega a ser. Tenemos 27 intereses, en algunos casos divergentes y, en conjunto, no formamos un único gobierno, con un sólo interlocutor que sea capaz de verse las caras con un Trump, con un Putin o con un Xi Jinping; no existe esa interlocución única. ¿Se imaginan una empresa gobernada por 27 directivos y sin una cabeza única que la dirija? Pues eso es la actual Unión Europea, un sindiós, sin orden ni concierto y cada vez perdiéndonos más en leyes, ordenamientos, garantismos, que lo único que nos van a garantizar va a ser el perder todos los derechos de una economía del bienestar basada en la paz, porque no vamos a tener suficientes arrestos como para poder hacer frente a los que quieren la guerra.

Días atrás escuché decir a Pérez Reverte que Europa es un parque temático y yo creo que aquí, los que habitamos este pretendiente a país, lo único que no queremos es divertirnos, sino que nos gobiernen y sentirnos adecuadamente gobernados y dejar el divertimento para el orden privado de cada cual. O somos uno y nos unimos o nos van a desunir definitivamente.