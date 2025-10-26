El valor de tu relato

En los últimos tiempos se habla mucho del relato, de la historia, en particular, que alguien cuenta sobre sí mismo y que trata de cautivar ... el interés de quien lo escucha. El concepto del relato, inicialmente nace del 'storytelling' inglés, es decir cómo contar una historia. El relato no es otra cosa que la historia particular que puede contar una persona, una empresa o una institución a aquellos posibles interesados. La magia del relato reside, no tanto en lo que cuentas, sino en cómo lo cuentas y, sobre todo, en los aspectos, siempre veraces, que tengan algo de épico, diferencial, valioso y hasta ejemplificador. Es muy importante que quien narra un relato o lo escribe sea consciente de que tiene que ser atractivo, para que cumpla su finalidad, que es la de llegar a generar impacto en quien lo escuche, suficiente como para que cumpla el cometido de ser relevante y destacar sobre el resto.

¿Quiénes pueden o deben disponer de un buen relato? Cualquier persona, empresa u organismo. Todo lo que se traslada en internet, páginas web, posicionamiento en buscadores o presencia en redes sociales, al final, todo, está basado en el relato que cada persona o empresa hacen de sí, sabiendo que siempre hay un objetivo finalista que está detrás del relato que se traslada. Por ejemplo, los adolescentes hacen relatos con sus vídeos y sus posts en redes sociales; cuando un chico o una chica trata de conquistar pareja utiliza un relato, una descripción de quién es, como es, lo que hace y lo que le distingue de otros posibles candidatos; un potencial empleado en una entrevista, en una empresa, lleva a cabo un relato de sí mismo; el currículum, no es otra cosa que un relato de las capacidades y habilidades profesionales para conquistar una posición en una empresa; un político, cuando intenta convencer a su audiencia, a sus votantes, les traslada un relato de lo diferencial que tiene su partido, o él mismo, para captar la atención del votante; una empresa expone en los medios el relato de su visión, misión y valores; todo aquello que le hace diferente de su competencia, para que optes por ella y no por otra.

Como puedes comprobar, el relato es la esencia para conquistar algo que pretendemos y, siempre que se haga desde la honestidad, ya que la mentira echa por tierra toda la parte verdadera de un posible relato, es lícito adornarlo, no con engaños o simulaciones sino con la habilidad de una buena comunicación, de un buen eslogan (tal y como lo hace un anuncio) y con la destreza suficiente para que perdure en la memoria de quien lo escucha o lo ve. Tener un buen relato es tener un tesoro.