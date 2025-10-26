El valor de tu relato

El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La magia reside, no tanto en lo que cuentas, sino en cómo lo cuentas

Antonio Lamadrid

Antonio Lamadrid

Domingo, 26 de octubre 2025, 07:37

En los últimos tiempos se habla mucho del relato, de la historia, en particular, que alguien cuenta sobre sí mismo y que trata de cautivar ... el interés de quien lo escucha. El concepto del relato, inicialmente nace del 'storytelling' inglés, es decir cómo contar una historia. El relato no es otra cosa que la historia particular que puede contar una persona, una empresa o una institución a aquellos posibles interesados. La magia del relato reside, no tanto en lo que cuentas, sino en cómo lo cuentas y, sobre todo, en los aspectos, siempre veraces, que tengan algo de épico, diferencial, valioso y hasta ejemplificador. Es muy importante que quien narra un relato o lo escribe sea consciente de que tiene que ser atractivo, para que cumpla su finalidad, que es la de llegar a generar impacto en quien lo escuche, suficiente como para que cumpla el cometido de ser relevante y destacar sobre el resto.

