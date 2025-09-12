El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Alberto Núñez Feijóo, en el Congreso EP

La fosa

Las alforjas de Feijóo tenían un roto importante y ha ido perdiendo trigo hasta desembocar en los linderos de Vox

Antonio Soler

Viernes, 12 de septiembre 2025, 00:01

Llegó Núñez Feijóo de Galicia con las alforjas llenas de centralidad. Tomaba a los españoles por gente prudente que desde la llegada de la democracia ... no gustaba de extremismos y se había movido en el arco que va de la socialdemocracia a un liberalismo sosegado. Se suponía que estaba obligado a compatibilizar ese espíritu moderado con el talibanismo personalista de Díaz Ayuso. La presidenta de Madrid había demostrado su fuerza lanzando por la ventana a Pablo Casado y parecía conveniente dejarla campar en su virreinado madrileño.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El funcionario de Obras Públicas pacta con la Fiscalía una pena de 7 años de cárcel
  2. 2

    Cierra el centenario comercio Regalos Pico
  3. 3

    El Ministerio retoma la millonaria obra del subfluvial de Laredo tras nueve años paralizada
  4. 4

    Un nuevo incendio arrasa una vieja casona abandonada en Tanos
  5. 5

    Iglesias matricula a dos de sus hijos en un colegio privado pese a denostar a los padres que hacían lo mismo
  6. 6 Denuncian la «degradación» de Oyambre, convertido en un «parque temático ilegal»
  7. 7

    El salón de juegos de Peñacastillo ya está en obras, a pesar de la demanda de los vecinos
  8. 8

    Hosteleros y fumadores cántabros muestran su rechazo a la prohibición en las terrazas
  9. 9

    El Geoparque Costa Quebrada recibe la acreditación oficial de la Unesco y «consolida» su reconocimiento internacional
  10. 10

    Enrique Conde sobre la reducción de jornada: «Es populista y bolchevique»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La fosa

La fosa