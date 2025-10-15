El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Elsa y Mario

David Rey

Santander

Miércoles, 15 de octubre 2025, 07:22

Elsa y Mario son dos hermanos de Aranjuez. Cuando Elsa tenía nueve años y su hermano solo uno, fueron diagnosticados de ELA, convirtiéndose en los ... únicos niños de España que padecen esta enfermedad –solo hay tres casos más descritos en el mundo–. Intento imaginar todas las dificultades económicas, anímicas y de todo tipo que habrá tenido que vencer esta familia. Elsa decidió seguir adelante con sus estudios, enfrentándose a mil trabas burocráticas que decían que ella nunca podría avanzar con sus limitaciones, a pesar de que sus capacidades sí que se lo permitían. Ahora Elsa tiene diecinueve años y acaba de empezar sus estudios de Psicología en la universidad. Pero los problemas continúan: precisa de un acompañante y otras exigencias. Elsa quiere ser psicóloga criminóloga. Claro que sí, Elsa. Que nada ni nadie te detenga.

