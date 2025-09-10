El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La mano del muerto

David Rey

David Rey

Santander

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 07:12

James Butler Hickok, apodado Wild Bill, jugaba el 2 de agosto de 1876 al póker en el salón Nuttal&Mann's en Deadwood. Pero ese ... día había cometido un grave error. En aquella época, entre jugadores era costumbre sentarse a la mesa con la espalda cerca de la pared para prever posibles agresiones, algo frecuente en aquellas partidas. Pero Wild Bill no tomó esa precaución y, como en aquel salón había una puerta trasera, por dicha puerta apareció un pistolero que le disparó por la espalda. Se cuenta que Wild Bill murió con una doble pareja de ases y ochos en la mano, y desde entonces a esta mano se la conoce como 'la mano del muerto', y se entiende que da mal fario al que la porta.

