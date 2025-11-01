El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Suicidio y entorno

«No hay más que un problema filosófico verdaderamente serio, y ese es el suicidio» (Albert Camus)

Dora Campos Nieto

Dora Campos Nieto

Sábado, 1 de noviembre 2025, 07:43

Es insólito en la historia humana que un niño se suicide. Que el pensamiento de no poder más, inunde su voluntad apenas salido de la ... infancia. El suicida quiere la vida, solo está descontento con las condiciones en las que se encuentra. No renuncia a ser como es, pero el dolor de no ser aceptado le va dejando sin aire, actuando igual que un dolor físico constante.

