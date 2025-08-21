El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Apagar el fuego cruzado

La labor callada para extinguir la veintena de incendios aún activos contrasta con el ruido de los reproches entre administraciones

Editorial

Editorial

Jueves, 21 de agosto 2025, 07:19

Cuatro provincias, Ourense, León, Zamora y Cáceres, se adentran en la segunda semana de incendios catastróficos con la esperanza de que el cambio en las ... condiciones meteorológicas ayude a encauzar un episodio trágico que ha devorado solo en agosto unas 345.000 hectáreas de superficie arbolada y monte bajo. La combinación de una gestión forestal a todas luces insuficiente con los registros de récord de la última ola de calor, propiciada por la crisis climática, abonó el terreno para unos fuegos en los que han fallecido cuatro personas y otras catorce han resultado heridas. La valoración de los daños materiales está todavía pendiente de la definitiva extinción de los siniestros, cuando miles de afectados comuniquen a aseguradoras y autoridades una factura que se teme multimillonaria.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Noja detiene sus labores de limpieza de algas
  2. 2

    «Muchos días me levanto en Ruiloba y al abrir la ventana no me creo la suerte que tengo»
  3. 3

    Ocho chalés de medio millón de euros se suman al repunte de la construcción en Torrelavega
  4. 4

    El Castruco de La Arnía, en Costa Quebrada, desaparece con cada pisada
  5. 5

    La alcaldesa matiza sus críticas a los vecinos de Cueto y defiende su derecho a avanzar con el aparcamiento de Mataleñas
  6. 6 Una menor muerta y cuatro heridos de la misma familia en un accidente en Gipúzcoa
  7. 7

    Así están los Galeones de Vital Alsar
  8. 8

    A la caza de un mediocentro
  9. 9

    Quién era Vital Alsar y cuál fue su gesta con los galeones
  10. 10

    Muere la investigadora María Ealo de Sá

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Apagar el fuego cruzado