AVE en suspenso

La decisión del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo Nº4 de la Audiencia Nacional de paralizar la construcción de la infraestructura del AVE en ... el norte de la ciudad de Palencia es un serio contratiempo que amenaza con retrasar durante años, una vez más, la llegada de la alta velocidad ferroviaria a Cantabria. La sentencia que establece detener las obras y demoler lo levantado –parte de un viaducto de grandes dimensiones destinado a salvar los cruces de vías de la zona– no es firme, pues cabe una serie de recursos ante el mismo tribunal u otras instancias. Pero el camino emprendido augura o bien un largo recorrido judicial que ampliaría una década el tiempo necesario para su terminación, o bien el replanteamiento de la obra en la capital palentina. En cualquiera de los casos, la sentencia ha colocado el AVE a Cantabria en una posición crítica. Si el plazo estimado de 2033 pasara a 2043, se estaría cuestionando de hecho la propia oportunidad de la obra.

La de 2033 es la última fecha puesta sobre la mesa para culminar la infraestructura ferroviaria hasta Reinosa. Su estimación se basa en el cálculo de los plazos necesarios para elaborar los proyectos, adjudicarlos y construirlos, y contando con voluntad política y disponibilidad presupuestaria. Hace un cuarto de siglo el entonces ministro de Fomento, Francisco Álvarez-Cascos, fijó 2007 como año de entrada en servicio de un tren de altas prestaciones. Desde entonces se han ido sucediendo nuevos plazos, tal como recuerda hoy Daniel Martínez en El Diario.

Por recordar muy sucintamente otros de los momentos clave, Magdalena Álvarez no solo prometió el AVE a Madrid, sino también a Bilbao. La obra llegó a estar adjudicada por José Blanco en 2009 para entrar en servicio en 2015, aunque fue paralizada sin colocar la primera piedra. La estación término de Santander se quedó en Alar del Rey, con lo que la alta velocidad no discurriría por tierras cántabras. Ana Pastor recuperó la idea del tren de altas prestaciones y fijó su entrada en servicio en 2020. Íñigo de la Serna llevó hasta Reinosa las vías del AVE y concretó el proyecto actual para 2023. Las máquinas comenzaron los trabajos en 2018, y Ábalos habló de 2024 para la puesta en uso. Ni Raquel Sánchez ni Óscar Puente han establecido fechas. Antes de la sentencia de la Audiencia Nacional, los últimos retrasos de los tramos entre Palencia capital y Alar del Rey fueron atribuidos a las intensas lluvias. El resto del trazado hasta Reinosa está en fase de redacción del proyecto. Y la vía convencional entre Reinosa y Santander, pendiente de la reforma que la adapte a los trenes de alta velocidad, aunque no consigan todas sus prestaciones.

Un cúmulo, en fin, de idas y venidas, retrasos, paralizaciones y replanteamientos, que hace que Cantabria siga sin contar con la alta velocidad ferroviaria que aportaría, con el límite de las tres horas en el trayecto a Madrid, la verdadera prestación competitiva para tantos sectores de la región. Es cierto que el acortamiento de la duración de los viajes que permite el trazado entre Madrid y Palencia es una ventaja sobre la situación anterior, pero no la suficiente.

En la situación actual, y ante la certeza de que el camino judicial, den o no los tribunales la razón al gestor de infraestructuras ferroviarias, comportaría nuevos perjuicios, Adif está abocado a buscar una solución negociada con los denunciantes, Ecologistas en Acción, y las entidades que respaldan la paralización, el Ayuntamiento de Palencia y las plataformas pro soterramiento, que permita la más rápida reanudación de los trabajos. Y todo ello sin que el resto de tramos hasta Reinosa y Santander detengan su construcción y mejora. Cantabria se juega buena parte de su futuro con este enésimo retraso.