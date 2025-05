Un congreso crucial

La decisión de Alberto Núñez Feijóo de adelantar al primer fin de semana de julio el próximo congreso del Partido Popular trataría de tomar ... la iniciativa respecto a los planes que tenga previstos Pedro Sánchez, incluida la eventual convocatoria de elecciones generales antes de 2027. Aunque con ello el líder popular corra también el riesgo de verse arrastrado por la agenda socialista, si contra las prevenciones expuestas el lunes por Feijóo Sánchez opta por agotar la legislatura, eternizando el tiempo de espera electoral en el que la actual dirección del PP se instaló nada más frustrarse las aspiraciones que albergaba en 2023, cuando de nuevo tomó cuerpo el bloque de investidura al que continúa aferrándose el PSOE.

El presidente del PP no puede permanecer impasible ante la posibilidad de que Sánchez disuelva las Cortes en lo que resta de año o a comienzos del siguiente. Pero si 2025 y 2026 no le ofrecen la oportunidad de confrontarse electoralmente con la caótica mayoría de progreso, las expectativas populares se dilatarán tanto que no le será fácil reactivar el partido con un cónclave a celebrar en pleno verano. Dos meses antes de que dé inicio el próximo curso político. Además, la opción expuesta por Alberto Núñez Feijóo ante la Ejecutiva y los dirigentes territoriales de su partido de convocar un congreso a la vez extraordinario y ordinario, en torno a una ponencia político-ideológica y a otra sobre la primacía de los compromisarios respecto al voto de los afiliados, lo que supondrá cambiar el proceso de las primarias, entraña debates de calado que los populares han rehuido desde el congreso que situó a su actual presidente al frente del Partido Popular.

Del mismo modo, ha eludido una discusión franca sobre la política de alianzas, hasta describir una posición entre ambigua y de oportunidad respecto a Vox en unas u otras comunidades autónomas donde forman parte de sus gobiernos o fueron decisivos con sus votos para las investiduras. El congreso anunciado el lunes por Núñez Feijóo adquiere tal entidad que requerirá mucho más que una participación de circunstancias de la militancia popular. No bastará con que, de entrada, quede despejada la continuidad del presidente popular. Será necesario que del cónclave de Madrid surja un equipo dirigente verdaderamente solvente.