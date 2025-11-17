El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El desamparo ahoga a Gaza

La lluvia y el frío agravan el sufrimiento de los desplazados mientras EE UU busca resucitar en la ONU su bloqueado proceso 'de paz'

Editorial

Editorial

Lunes, 17 de noviembre 2025, 07:10

Comenta

Ha bastado un mes para acreditar que el 'plan de paz' acordado por Estados Unidos e Israel para detener la masacre en Gaza se ha ... estancado en sus primeros pasos. Hamás tiene pendiente la entrega de los restos de tres rehenes, después de haber devuelto a sus familias a todos los supervivientes de dos años de cautiverio. Israel maneja a su antojo un alto el fuego que no merece tal nombre. Desde que entró en vigor, el 10 de octubre, al menos 245 gazatíes murieron por bombardeos hebreos casi diarios, que hirieron a otros 600 civiles. Tel Aviv bloquea además la comprometida entrada masiva de ayuda esencial, lo que agrava el ya extremo sufrimiento de la Franja.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Cantabria escala un puesto para ser la cuarta región con mejor calidad de vida
  2. 2

    Una multitudinaria Feria de la Alubia vuelve a sacar pecho por la tradición
  3. 3

    «El Ayuntamiento de Torrelavega está confundido porque ha sido engañado. Y durante muchos años»
  4. 4

    La ampliación del Pctcan se adelanta a 2027 y costará 11,3 millones de euros
  5. 5

    Los crímenes más sanguinarios
  6. 6

    Salvador Carretero deja la dirección del Museo de Arte de Santander tras más de 35 años de gestión
  7. 7

    «No recuerdo una racha de enfermedades así en los 22 años que llevo en mi trabajo»
  8. 8

    El Consorcio, la empresa que nació de la hermandad con los salatori
  9. 9 Andrés Acebo y Verónica Tabares triunfan en Peña Cabarga
  10. 10

    Cantabria: 50 años en libertad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El desamparo ahoga a Gaza