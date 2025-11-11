El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Editorial

Equilibrio con China

La visita de Estado al país asiático pretende estabilizar los términos comerciales, pero podría incrementar el malestar en Washington

Editorial

Editorial

Martes, 11 de noviembre 2025, 07:14

Comenta

Los Reyes Felipe VI y Letizia aterrizaron ayer en Chengdú. Se trata de su primer viaje a China desde la proclamación del rey y también ... el primero de una monarquía europea a la región en los últimos siete años. Pese a que las relaciones entre España y China siempre han gozado de buena salud –ésta considera a España su socio preferente en Europa–, la visita institucional reviste esta vez un carácter especialmente estratégico: el Gobierno de España ha echado mano de la Corona para impulsar las relaciones comerciales con la superpotencia en un intento de reducir la asimetría en la balanza comercial entre ambas. A día de hoy, China exporta más y mejor a España. En palabras del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, existe un déficit comercial de más de 40.000 millones de euros que España busca ahora corregir mediante la atracción de inversiones que, a su vez, dinamicen la cadena de producción, generen empleo y permitan la transferencia de tecnología puntera al país. Los Reyes tienen por delante una apretada agenda institucional que comienza hoy con un foro empresarial que contará con más de 400 empresas. Mañana, el Rey y el presidente Xi Jinping firmarán varios acuerdos para estrechar la colaboración en diversos sectores estratégicos, como el farmacéutico, agroalimentario, automovilístico o cultural, en un intento de construir una relación más equilibrada entre ambos países. El momento, sin duda, es idóneo: España atraviesa uno de las etapas más dulces de la diplomacia con los altos cargos del Partido Comunista Chino.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Se vende piso en Santander por 49.000 euros y con okupas dentro
  2. 2

    El Ministerio apercibe a cuatro municipios cántabros por no cumplir el pago a proveedores
  3. 3

    La nueva carretera entre Viveda y Duález ya está abierta para aliviar el tráfico en Barreda
  4. 4

    Retenciones en la entrada a Santander a la altura del polígono de Parayas
  5. 5

    La familia del cántabro fallecido en Vietnam no sabe aún cómo repatriará el cuerpo: «El papeleo es complicadísimo»
  6. 6

    Cantabria quiere reabrir el Ferial de Torrelavega, pero sin compraventa de animales
  7. 7

    Colegios, campings, residencias de ancianos y empresas, los más afectados por riesgo de inundación en Cantabria
  8. 8

    Flying Tiger, La Quesona y Navarro Herbolario aterrizan en Valle Real
  9. 9

    La avispa asiática se estabiliza
  10. 10 Cayetano Rivera Ordoñez estrella su furgoneta contra una palmera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Equilibrio con China