Respeto a las mujeres: una deuda en política y sociedad

Elena Castillo

Elena Castillo

Lunes, 6 de octubre 2025, 07:11

En los últimos años hemos escuchado y repetido hasta la saciedad que la igualdad entre hombres y mujeres es uno de los pilares de nuestra ... democracia. Hemos visto pancartas, manifestaciones multitudinarias, declaraciones solemnes en días señalados y compromisos programáticos de todos los partidos políticos. Sin embargo, a pesar de los avances, existe un abismo doloroso entre el discurso y la realidad. Ese abismo se hace más evidente cuando observamos cómo, dentro y fuera de nuestras instituciones, se siguen reproduciendo amenazas, insultos y faltas de respeto hacia las mujeres. Lo más preocupante no es solo la agresión en sí, sino la tendencia a tolerarla, ocultarla o minimizarla, como si proteger a los agresores fuera más importante que defender a las víctimas.

