El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Altamira, un proyecto fundamental

El proyecto de ese centro de datos supone situar a Cantabria en el nuevo modelo industrial

Foramontanos Siglo XXI

Martes, 19 de agosto 2025, 07:11

Cantabria ha sido históricamente una región con un sólido componente industrial y punta de lanza de nuevas formas de producción. Desde los Reales Astilleros, que ... contribuyeron a crear la mejor flota del mundo, a la fábrica de cañones de La Cavada, tecnología de vanguardia en su época, hasta las fundiciones y trefilerías de Quijano, desembocando en el centro de datos del Banco Santander en Solares. Esa raíz industrial ha decaído con el paso del tiempo. Ahora, se presenta la oportunidad de revertir los años de declive y recuperar un sector que aporta empleos de calidad y genera mucho valor añadido. La oportunidad se llama Centro de Datos Altamira y se presenta con un proyecto sólido.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    En La Vega: «Está siendo gordísima, al otro lado está todo chamuscado»
  2. 2 Seis heridos en el accidente múltiple de la S-10 a la altura del túnel de Astillero
  3. 3 Torrelavega se rinde a Bustamante en una noche mágica
  4. 4

    Tres ayuntamientos cántabros acumulan 173 denuncias por acampada ilegal de autocaravanas
  5. 5 El área octava de Puente San Miguel resurge con un proyecto de 180 viviendas «de lujo»
  6. 6

    La lluvia se alía con Cantabria para frenar los incendios que amenazan Liébana
  7. 7

    Intentan salvar a un ave protegida atacada por un perro en Mataleñas
  8. 8

    Sergio y la emoción del debut
  9. 9

    Nueva protesta vecinal contra el aparcamiento de autocaravanas de Mataleñas
  10. 10

    «Los de Madrid salimos zumbando cada verano en busca de alguna playa»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Altamira, un proyecto fundamental