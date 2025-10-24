¿De verdad estamos bien?

No paran de llegar a España elogios de todo el mundo por su fortaleza económica. El Fondo Monetario Internacional y The Economist se han puesto ... de pie para aplaudir «la solidez y el crecimiento» del país como uno de los motores de Europa gracias al aumento de su PIB y la reducción del paro. En Cantabria, contagiados por ese maná de cifras, la presidenta, María José Sáenz de Buruaga, habló la semana pasada de recuperación, aumento de la confianza empresarial, los buenos datos de empleo, el incremento de la inversión extranjera... Pero, ¿de verdad estamos tan bien? En la calle, desde luego, no existe esa sensación de vivir con los bolsillos llenos. Más bien lo contrario. Y sinceramente, si esa supuesta edad dorada económica no repercute directamente en los ciudadanos, ¿de qué vale?

Un amigo, metido en política y que sabe de esto, se enfada cuando los periodistas definimos esta situación como una paradoja. «Es la teoría económica del crecimiento empobrecedor», explica. Y la verdad es que ese término se adapta como un guante a lo que estamos viviendo. No podemos decirle a la gente que estamos mejor que nunca, por muchos turistas que vengan y por poco desempleo que exista (gracias a contratos y sueldos esqueléticos), cuando los alimentos más baratos y básicos del supermercado se han encarecido un 37% desde el covid. Cuando la tasa de empobrecimiento de Cantabria, según la Unión Europea, ha crecido dos décimas. Cuando los jóvenes profesionales solo vienen por aquí en Navidad y verano porque cotizan fuera. Cuando los pequeños autónomos están asfixiados con impuestos que impiden conservar negocios rentables. Cuando comprar o alquilar una casa se ha convertido en un lujo para muchos. Cuando el 1% de los hogares más ricos aglutina el 20% de la riqueza total del país. Y todo eso con sueldos que solo se actualizan entre los funcionarios.

El consejero de Industria, Eduardo Arasti, ha dicho esta semana que hay que preparar a las nuevas generaciones para un futuro digital, innovador y lleno de oportunidades. Muy bonito pero imposible si no se soluciona antes todo lo anterior.