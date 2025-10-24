El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Por alusiones

¿De verdad estamos bien?

Gonzalo Sellers

Gonzalo Sellers

Santander

Viernes, 24 de octubre 2025, 07:14

Comenta

No paran de llegar a España elogios de todo el mundo por su fortaleza económica. El Fondo Monetario Internacional y The Economist se han puesto ... de pie para aplaudir «la solidez y el crecimiento» del país como uno de los motores de Europa gracias al aumento de su PIB y la reducción del paro. En Cantabria, contagiados por ese maná de cifras, la presidenta, María José Sáenz de Buruaga, habló la semana pasada de recuperación, aumento de la confianza empresarial, los buenos datos de empleo, el incremento de la inversión extranjera... Pero, ¿de verdad estamos tan bien? En la calle, desde luego, no existe esa sensación de vivir con los bolsillos llenos. Más bien lo contrario. Y sinceramente, si esa supuesta edad dorada económica no repercute directamente en los ciudadanos, ¿de qué vale?

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cae una red con 30 detenidos por abandonar a sus hijos para beneficiarse de la acogida de menores migrantes
  2. 2 Benjamín azota la costa cántabra con rachas de hasta 111 km/h en Santander
  3. 3 La Familia Real ya está en Asturias: primera parada, el concierto en el Auditorio
  4. 4

    Agustín Molleda denuncia a la presidenta de Cantabria por injurias y calumnias
  5. 5

    La tortilla de patata de Nacho Solana en diez pasos
  6. 6

    Los docentes mantienen su presión:«La lucha continúa por un acuerdo digno»
  7. 7

    Más de 900 racinguistas se quedan con las ganas de viajar
  8. 8 Adiós a Esperanza Urquijo, fundadora del Mesón Marinero de Castro
  9. 9

    Villalibre cuenta que sufrió problemas de salud mental antes de recalar en el Racing
  10. 10

    «Las rutas en el Seve son recuperables, incluso mejorables», asegura Ryanair

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes ¿De verdad estamos bien?