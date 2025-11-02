La frase de Jassel

Cuando hace cuatro semanas llegó a Cantabria el gran fichaje de la temporada del Alega, el escolta Jassel Pérez, lo que más llamó la atención ... no fue su trayectoria en las canchas ni el apodo de 'rey del pop' que se ha ganado a base de 'moonwalkers', sino la gorra que lucía. Y es que, a poco que uno busque en las redes, resulta que el dominicano es presentado como «autor de la frase 'Todas mienten'». Ahí es nada: ¡autor de una frase!

La sentencia tampoco es que dé tanto juego, aparte de que es reversible: puedes cambiarle el género y seguirá diciendo más o menos lo mismo. Es decir, no demasiado, más allá de la historia personal y los rencores de cada cual. Como sea, el caso es que ha pegado.

No está claro por qué, pero de cuando en cuando hay frases que calan y pasan a la cultura popular. De hecho, ocurría ya antes de que a alguien se le ocurriera el nombre de 'fenómeno viral', que también fue todo un éxito. Pero claro, es que inventar frases que luego todos repitamos no es algo que pase tan a menudo; lo logran los humoristas, y sólo a veces. Desde el '¡Hasta luego, Lucas!' de Chiquito al 'Qué va, qué va, qué va, yo leo a Kierkegaard' cabría todo un tratado de sociología, como entre el 'Passo de todo' –anónimo de los setenta–, el '¡Al loro y a colocarse!» de Tierno Galván y el 'El que se mueva no sale en la foto' de Alfonso Guerra.

Lo que sí produce Jassel es mucha envidia a todos los que nos dedicamos a esto de las palabras. ¡Crear una frase! Y una tan popular que vaya con mención de autor. Ya, si cobrara royalties, sería todo un sueño húmedo.