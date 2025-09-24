El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Del modernismo al inmovilismo

Comillas ni ha evolucionado ni se ha transformado, vive de las rentas del Marqués y merece más de lo que se le da por quienes la gobiernan

José Antonio Poncela Lasso

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 07:13

No se puede negar que esta hermosa villa fue una adelantada a su tiempo. A su privilegiada situación geográfica, se une el hecho de haber ... sido la primera localidad española en tener luz eléctrica y ser dotada de un patrimonio artístico y arquitectónico que para sí quisieran grandes ciudades. Pero, claro, estamos hablando de los tiempos del Marqués, cuando Comillas era la envidia de España.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Sentencia firme para las cuatro trabajadoras de Sierrallana condenadas a prisión por acoso laboral
  2. 2

    Muere Uco Lastra, único cántabro campeón del mundo de boxeo
  3. 3

    La nueva estrella de la flota de la Guardia Civil, valorada en 35 millones, se muestra en Santander
  4. 4

    La investigación revela que un trabajador de Escalante tenía salmonela y no lo sabía
  5. 5

    Santander batió ayer su récord histórico de precipitación acumulada en septiembre con 91 litros por metro cuadrado
  6. 6

    Pintan varios grafitis en las instalaciones del Tenis, junto al recinto de La Magdalena
  7. 7

    Una iniciativa parlamentaria exige que los aparcamientos de Valdecilla sean gratis
  8. 8

    «Si no me la chupas antes de las reuniones no soy nadie»
  9. 9 La piparra que quiere conquistar Cantabria
  10. 10

    Autransa cobrará 140.000 euros más al mes que Diavida por el servicio de ambulancias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Del modernismo al inmovilismo