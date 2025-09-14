El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La advertencia francesa

Llevar las utopías a las cuentas supone un autoengaño que únicamente retrasa la llegada del pago de la cuenta pendiente

Manuel Ángel Castañeda

Domingo, 14 de septiembre 2025, 07:48

Los últimos sucesos políticos en Francia obligan a reflexionar sobre la situación del país vecino y la lección que debemos extraer los españoles. En la ... república gala los gobiernos duran apenas unos meses y la situación económica y política presenta una gran inestabilidad. El problema de fondo es el crecimiento de la deuda pública sin tasa ni freno, al que se suman las exigencias de más estado del bienestar, menos horas de trabajo y salarios más elevados. En esa situación colisionan dos planteamientos: Seguir con una política de más incrementos salariales, recortes en las horas de trabajo y un reforzamiento de las ayudas sociales o, por el contrario, iniciar una senda hacia recortes en el gasto público, contención salarial y una política de austeridad, que equilibre los ingresos y los gastos, para no disparar la deuda pública.

