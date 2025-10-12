El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

No es magia, son tus impuestos

La Hacienda pública debe ser exigente, contener el gasto y administrar con rigor cada euro que se invierta

Manuel Ángel Castañeda

Manuel Ángel Castañeda

Domingo, 12 de octubre 2025, 07:31

El Ministerio de Hacienda ha financiado una campaña publicitaria para que los españoles tomemos conciencia de la importancia de que todos paguemos los impuestos que ... nos corresponden. La idea es buena, muy pedagógica, porque explica, con ejemplos concretos, el destino del dinero que recauda el ministerio. Con los anuncios se remacha un concepto básico: la manera de pagar la sanidad, la educación, el ejército, etc. no es otra que mediante la aportación que cada uno de los españoles hacemos cuando pagamos impuestos.

