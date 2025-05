Comenta Compartir

No hay duda de que nuestros votos, aunque necesarios, acaban siendo muy poca cosa al perder su control. Contra toda apariencia, es mejor no resignarse ... al amargo fatalismo y a la inacción. ¿Qué hacer, pues? No renunciar a expresarnos allá donde podamos hacerlo. Quiero hacer una convocatoria a los 'intelectuales periféricos'. ¿Quiénes son?

Son gente corriente que aparece en el fondo del cuadro de la historia que se reseña y cuyos efectos todos padecemos. Pertenecen a lo que se llama intrahistoria. Se les podría llamar 'intelectuales anónimos'. ¿Pero por qué intelectuales si no ejercen como tales? Es frecuente oír que el mundo de hoy carece de intelectuales que orienten. Hay que distinguir entre quienes tienen relieve y resonancia y quienes no. Al estar fuera del ruido dominante y con poca posibilidad de tener eco, a estos últimos se les niega tal condición y se les reduce a personas instruidas. Dentro de un amplio espectro, mi esperanza está en quienes tienen inquietud por comunicarse, ilusión por saber y rechazan la pedantería. Siendo distintos en ideología, les une el deseo principal de obtener verdad en lo que tratan (buscándola con afán y dudas) y de respetar a las personas (escuchadas y atendidas, al margen de cualquier discrepancia). Acaso concentrados en su vida privada y en su situación personal, despliegan sus intereses y actividades en cosas que no merecen titulares, pero que importan. Su valor social reside en que transmitan lucidez, proximidad, equilibrio, seriedad y buen humor; caracteres que doblegan al despotismo y al abuso, siempre cínico, soberbio o estúpido. Por esto los 'dueños' los quieren desenfocados.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión