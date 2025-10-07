El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

¡Tururú, Turull!

Miquel Escudero

Martes, 7 de octubre 2025, 07:09

Con los dineros de los catalanes «los andaluces subvencionan el gimnasio y que puedan tener un perro de compañía» fueron las palabras textuales del secretario ... general de Junts durante una entrevista en la televisión. Ni él siguió por ese camino ni la periodista le objetó lo dicho. Quedaron aisladas, pero merecen reproche. Aunque el antiguo portavoz del Govern de Puigdemont se beneficiase de la amnistía que Sánchez ofreció a Junts para recibir siete votos en su investidura, fue condenado por malversar fondos públicos (de todos los catalanes, y los españoles en general). Lo mínimo que podría hacer es callarse.

