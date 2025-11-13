El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

¡Vete de una vez!

Miquel Escudero

Miquel Escudero

Jueves, 13 de noviembre 2025, 07:18

Dentro de una semana hará medio siglo de la muerte de Franco y de que dejara de ser el jefe del Estado, tras cuarenta años ... de dictadura iniciada con una guerra civil y un golpe de Estado. Quienes vivimos su última fase, aunque no la despiadada represión de sus primeros años, no podemos olvidar el descrédito que su figura y su régimen supusieron para España y la cultura española. Nos dejó acomplejados y con una autoestima colectiva muy baja. De inmediato, se identificó con España, de modo que él y ella eran la misma cosa. Y a quien pensara o dijera lo contrario se le hacía pertenecer a la anti-España. Una locura, una salvajada, que aún seguimos pagando a un precio carísimo. En primer lugar, el de la confusión y el error.

¡Vete de una vez!