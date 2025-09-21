El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Cuando convierten el oro en chatarra

El boicot de los policías puede interpretarse como desprecio a quienes construyeron el cuerpo

Nieves Bolado

Nieves Bolado

Domingo, 21 de septiembre 2025, 07:25

La decisión del Ayuntamiento de conceder la medalla de oro al Cuerpo de la Policía Local está quedando opacada mezclada con reivindicaciones laborales y emborronando ... injustamente el pasado de quienes precedieron a los actuales agentes. Dejando claro que es completamente lícito que un colectivo aproveche cualquier oportunidad para visibilizar sus reivindicaciones –materiales, pero también retributivas, no se olvide–, la campaña demoledora sobre la máxima distinción honorífica que concede esta ciudad lleva implícito un desprecio a quienes estuvieron antes que ellos, a lo largo de siglo y medio, y seguramente en peores circunstancias.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Ayuntamiento de Camargo decreta la paralización de la actividad de Valoria
  2. 2

    La celebración de otra edición del Galerna Fest revive la polémica del pasado año
  3. 3

    Comienzan las obras del antiguo Zara de Torrelavega para convertirlo en un gimnasio de cuatro plantas
  4. 4 Piden dos años de cárcel al apaleado en Laredo por acosar a la hija de uno de los agresores
  5. 5

    La oferta de pisos turísticos se multiplica por trece en Cantabria en cinco años y supera a la de los hoteles
  6. 6

    La huella cántabra en la fragata F-111
  7. 7 Liérganes acepta la Casa del Intendente de Riaño, donada al pueblo y al Gobierno
  8. 8

    La puntualidad de las Cercanías de Feve crece al 97%, pero cae en picado en Renfe
  9. 9 Attaoui, quinto en la final de 800
  10. 10

    Intenta apuñalar a una mujer y a su perro y agredir a la Policía

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Cuando convierten el oro en chatarra