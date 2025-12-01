Reformar pensiones para sostener

La reciente advertencia de la OCDE sobre la insostenibilidad del sistema de pensiones español obliga a una reflexión profunda y, sobre todo, a una reacción ... inmediata. Con una previsión de 74 pensionistas por cada 100 trabajadores en 2050 y el mayor porcentaje del PIB destinado a pensiones entre los países analizados, España afronta un desafío estructural que no puede abordarse solo con ajustes puntuales o incrementos anuales del IPC.

Una medida clave sería ampliar los años de actividad mediante la jubilación voluntaria prolongada, tanto en el sector público como en el privado. Incentivar de forma más intensa –fiscal y salarialmente– la permanencia en el mercado laboral más allá de la edad legal ayudaría a aumentar el número de cotizantes y reduciría la presión sobre el sistema. Países con esquemas flexibles y atractivos han logrado retrasos efectivos en la edad de retiro sin mermar el bienestar de los trabajadores.

A esta medida deben sumarse otras reformas complementarias. En primer lugar, reforzar las políticas de empleo para elevar la tasa de actividad, especialmente entre jóvenes y mayores de 55 años, dos grupos con baja participación laboral. En segundo lugar, favorecer la natalidad mediante políticas sólidas de conciliación, ya que la caída poblacional compromete gravemente la base futura de cotización. Además, es imprescindible potenciar los sistemas complementarios de capitalización, como los planes de pensiones de empleo, para diversificar las fuentes de financiación de la jubilación.

Finalmente, debe avanzarse en una revisión gradual y consensuada de los parámetros del sistema, garantizando su equidad intergeneracional y su estabilidad financiera. No se trata solo de ajustar números, sino de asegurar que el bienestar y la cohesión social sigan siendo sostenibles en un país que como el resto de los países europeos envejece aceleradamente. Reformar hoy es garantizar el mañana.