El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Dos imperios

Todos los peligros que asoman se afrontan con un mismo ánimo chapucero

Pablo Sánchez

Pablo Sánchez

Miércoles, 27 de agosto 2025, 07:16

Primero, claro, el del fuego, como la entretenida cinta de Rob Bowman, en la que unos desvelados dragones calcinan la civilización, pero mucho más mortífero ... por su autenticidad, porque todos los años nos convertimos en súbditos y siempre parece más grave. El verano es aluvión de turismo, alcohol obligatorio y noticias de tierra quemada. Hectáreas moribundas, pueblos enteros bajo aviso y pirómanos a los que casi nunca ponemos rostro y nos basta con esta palabra que esconde una avería mental o, tristemente, una decisión retorcida para obtener réditos del desastre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Cabárceno denunciará a tres turistas por colarse en el recinto de los lobos
  2. 2

    El senderista fallecido en Tresviso es el empresario cántabro Gerardo Guijarro
  3. 3

    El PP ya no ve «inviable» reparar los Galeones y presenta una moción para promover su arreglo
  4. 4

    Un jubilado cántabro cobra en agosto de media 241 euros menos que un vasco y 181 por debajo de un asturiano
  5. 5 París De Noia y Panorama City, protagonistas de las fiestas de la Virgen de Valencia en Piélagos
  6. 6

    La valdaliega que tanta felicidad cocinó en sus fogones
  7. 7 Muere Manuel de la Calva, la mitad del Dúo Dinámico
  8. 8

    La residencia de Rubayo alivia la demanda de la dependencia en Cantabria con 120 nuevas plazas
  9. 9 Álex García, roto por la muerte de Verónica Echegui, con quien compartió 13 años de noviazgo
  10. 10 Fallece a los 81 años Isabel Pisano, una actriz y periodista que rompía moldes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Dos imperios