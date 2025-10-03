El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Una cierta España, oscura y no del todo olvidada, se cuela por las rendijas de aquellos relatos asombrosos que cuentan los viejos del lugar

Pío García

Pío García

Logroño

Viernes, 3 de octubre 2025, 00:15

Comenta

Aunque cumplo con solvencia los requisitos de virilidad impuestos por Trump para el nuevo ejército americano (no soy gordo y tampoco precisamente melenudo), no me ... verán ustedes haciendo las pruebas para ingresar en los Navy Seals. Los objetores de conciencia fuimos una especie pintoresca y fugaz de la democracia española, pero seguimos teniendo nuestro corazoncito hippy y una disposición de ánimo fervientemente contraria a los fusiles de asalto. Las historias de la mili, sin embargo, siempre me parecieron de algún modo edificantes. Una cierta España, oscura y no del todo olvidada, se cuela por las rendijas de aquellos relatos asombrosos que cuentan los viejos del lugar.

Begoña y la mili