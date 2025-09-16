El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Las fisuras del vasallaje a Trump

No es capaz de imponerse ante Putin y Netanyahu para neutralizar los conflictos

Roberto R. Aramayo

Roberto R. Aramayo

Martes, 16 de septiembre 2025, 07:13

Donald Trump parece haber logrado que le rindan vasallaje aquellos a quienes con acierto Javier Echeverría denominó en su momento 'Señores del Aire', prefiriendo llamarlos ... ahora 'Señores de las Nubes y de las Redes'. Estos no son otros que los adalides del tecno-neo-feudalismo. Lo hacen por la cuenta que les trae, obviamente, al modo en que los antiguos paladines buscaban la protección del rey, cotejándolo por detentar un poder mayor. Si alguna de sus corporaciones recibe alguna penalización por infringir la legislación del país en que operan, como ha sucedido recientemente con Google por parte de la Unión Europea, Trump amenaza con subidas arancelarias para que se condonen esas infracciones, como si su mandato le habilitase para neutralizar las leyes vigentes en otros lugares, al igual que gusta hacer con las de su propio feudo, saltándose a la torera lo que puedan dictaminar jueces o gobernadores que no coincidan con sus caprichosos criterios.

eldiariomontanes Las fisuras del vasallaje a Trump