Ya estamos con la estética, te saltaban los de la sincronizada cuando decías que lo de Begoña Gómez, fuera o no delito, estaba feo. La ... mujer del César y todo eso. En fin, la UCO señala que la asesora de Moncloa gestionó hasta 15 patrocinios de la cátedra. Los correos con un cargo universitario constatan que Cristina Álvarez se encargó del Máster de Gómez. Algún caso puntual, vaya. Y, en cuanto a Barrabés y sus licitaciones de Red.es, Hacienda ve claves las cartas de Begoña Gómez en contratos irregulares. Claro que lo feo no merece siempre un reproche penal. Ni siquiera moral.

El actor Diego Anido es feo. Más en el cine que en la vida real. Lo recordarán por ser el hermano de Luis Zahera en 'A bestas' o el etarra de 'La infiltrada'. El segundo inquilino de la policía infiltrada, que hay que ver lo rápido que solucionaban los etarras el problema de la vivienda. A Diego Anido tener esa cara le beneficia. Su jeta a Begoña Gómez, también.

