Con el 'watergate' no dijeron nada. Leo que la confederación nacional de asociaciones de empresas instaladoras y mantenedoras de energía y fluidos ha denunciado «denigración» ... de la profesión. Hombre, Leire Díez como instaladora y mantenedora de energía y fluidos. No me creo, como dicen, que se esté generando «una ola de desprecio hacia la profesión de la fontanería». Ni que esto pueda hacerles perder prestigio e incluso clientes. Destacan que la labor de los profesionales de la fontanería es esencial para garantizar la salud, la existencia de agua potable, el saneamiento y el mantenimiento de otros servicios básicos para los ciudadanos. Madre mía, si alguien relaciona la corrupción con la fontanería es más tonto que los fontaneros ofendidos. En 2011, Karmentxu Marín entrevistó al 'diputado revelación 2010«. Un tal Pedro Sánchez. El titular: »Me gusta ser fontanero«. 'El fontanero, su mujer y otras cosas de meter' es un clásico del cine.

