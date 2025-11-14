El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a su salida de una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados. EP
En diagonal

El estado de los trabalenguas

Como ya es habitual, Sánchez utilizó su intervención en el Congreso para erigirse en el líder de la oposición a la oposición

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Viernes, 14 de noviembre 2025, 00:00

Comenta

Como ya es habitual, Sánchez utilizó su intervención en el Congreso para erigirse en el líder de la oposición a la oposición (también en las ... comunidades autónomas). Me gustaría pensar que España se ha convertido en un guión de los Hermanos Marx. Parece que Mihura participó en el doblaje de 'Una noche en la ópera'. Pero fue Nellie Manso de Zúñiga la ingeniosa traductora de las películas de los Marx en España. Y sí, del trabalenguas del contrato en esa película. «…la primera parte de la parte contratante…». Tenemos aquí al líder de la oposición a la oposición. Y el otro día (con los últimos audios de Leire Díez revelados por el fiscal Stampa), el otro día, digo, teníamos a la mano derecha de la mano derecha (Leire, mano derecha de Santos Cerdán, la mano derecha de Sánchez entonces). Y antes tuvimos a la jefa de gabinete del jefe de gabinete (cuando Pilar Sánchez Acera lo era de Óscar López). Y cuantos más trabalenguas, más mugre política.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Segundo atraco con arma de fuego en Torrelavega en apenas 24 horas
  2. 2 Unos exquisitos buñuelos de calabaza, típicos de estas fechas
  3. 3

    Torrelavega da una nueva vida a los locales que dejó Inditex en el centro
  4. 4

    Gobierno y Ayuntamiento inyectan un millón al Casino, cinco veces más de lo que genera al año
  5. 5 El Gobierno atribuye los incendios a Â«desalmadosÂ» y apela a la responsabilidad ciudadana para denunciarlos
  6. 6

    El fuego quema castaños centenarios en El Habario, un singular paraje entre Pendes y Cabañes
  7. 7

    Martina cumple 100 años y no le duele «ni el dedo gordo del pie»
  8. 8

    Cuarto caso de gripe aviar en Cantabria
  9. 9

    Llegó la epidemia de gripe más temprana
  10. 10 Boluda nombra al cántabro Daniel Berasategui director corporativo para la Zona Norte

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El estado de los trabalenguas

El estado de los trabalenguas