El secretario general del PP Miguel Tellado. EFE

Fosas en común

En diagonal ·

Miguel Tellado dice que en este curso político se puede «cavar la fosa donde reposarán los restos» de un Gobierno que «nunca debió haber existido»

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Martes, 9 de septiembre 2025, 00:20

Leo que Feijoó se lanza a arrebatar a Abascal las banderas de la inmigración y el campo. Pero parece que también la de los exabruptos. ¿ ... Que Abascal llama barco negrero al Open Arms? Espera. Miguel Tellado dice en un acto en Navarra que en este curso político se puede «cavar la fosa donde reposarán los restos» de un Gobierno que «nunca debió haber existido». Hasta Sánchez (además de su 'guardia de corps' y otros simpatizantes) ha cargado contra el secretario general del PP. «Una apelación encubierta a la violencia». «Un insulto».

