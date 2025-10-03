El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Una mujer sostiene un pañuelo en una manifestación en el Día de Acción Global por un aborto. EFE

Ruido de aborto

En diagonal ·

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Viernes, 3 de octubre 2025, 00:20

Ahora son más de copas, pero las niñas que se iniciaban en los támpax se leían el prospecto y se enteraban de la existencia del ... síndrome de shock tóxico, infrecuente pero grave. Puede llegar a ser mortal y está causado por unas toxinas producidas por la bacteria Straphylococcus aureus. Los primeros casos descritos eran de mujeres que estaban usando tampones. Hoy, menos de la mitad. Pero ahí está la información.

