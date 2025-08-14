El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Jesus Signes

Como el señorito Curro

En diagonal ·

No cuenta con la titulación universitaria para ese cargo

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Jueves, 14 de agosto 2025, 00:30

Los que vemos 'La promesa' sabemos que la movilidad laboral es habitual. La doncella personal puede pasar a ser ama de llaves; el ama de ... llaves, criada; el cocinero, lacayo, y hasta un señorito, lacayo también. Carmen Ninet, mujer de José María Ángel, es personal laboral fijo de la Diputación y no consta proceso de funcionarización. Su puesto de subdirectora del MuVIM es A1. Puesto de libre designación del que se le puede cesar motivándolo. No cuenta con la titulación universitaria para ese cargo. La Diputación cree que no dispone ni del de Bachillerato.

