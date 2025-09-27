El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Tania Sieira

Comer para contarlo

A la última ·

Pepe Rodríguez, el de 'MasterChef', se queja de los que van a El Bohío y se sientan con siete cámaras en la mesa

Rosa Palo

Rosa Palo

Sábado, 27 de septiembre 2025, 00:01

Hace más de treinta años, mi padre ya decía que los tomates no sabían a tomate. Era un nostálgico, pero, sobre todo, sabía comer, y ... no le dolía gastarse los cuartos ni en buena materia prima ni en buenos restaurantes. Eso sí: cuando le servían un pescado que no era fresco, acababan en el tercer círculo del infierno el cocinero, el camarero y hasta San Pascual Bailón.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Conmoción en Cicero y Santoña por el fallecimiento en accidente de moto del joven Pablo Parcha
  2. 2

    La mansión del Duque en Comillas, visitable los sábados hasta diciembre
  3. 3

    Ni Val de San Vicente ni la Confederación quieren arreglar el puente de Muñorrodero
  4. 4

    Nuevos cortes de calles en Santander este domingo
  5. 5

    Santander y el Ministerio firman el derribo de la Horadada y la construcción del segundo espigón
  6. 6

    El desmontaje del telesilla de El Chivo marca el inicio de la gran reforma de Alto Campoo
  7. 7

    Gema Igual justifica su rectificación sobre el aparcamiento de Mataleñas por «el bien de Cueto y de Santander»
  8. 8 Un policía fuera de servicio detiene a una señora por dar cachavazos a otra en la cabeza
  9. 9 Una avería mantiene al Alvia Madrid-Santander parado en Valdestillas
  10. 10

    El segundo satélite español con tecnología cántabra se pondrá en órbita en un mes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Comer para contarlo

Comer para contarlo