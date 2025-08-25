El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Huellas del Nansa

Los caminos que esculpe el río son fáciles de recorrer por la información surgida, desde el último tercio del siglo XIX, en la casona de Tudanca

Valeriano García-Barredo

Lunes, 25 de agosto 2025, 07:42

«Caminos de la Montaña / de memoria os aprendí / a ojos ciegas quise andaros / y en vosotros me perdí». De niño memoricé este comienzo del ... poema de Amós de Escalante 'En la Montaña' y al no poder seguir recorriendo los caminos, en ocasiones, disfruto buscando en los libros huellas de los que nos trasmitieron su impresión, su admiración o su sorpresa, al conocerlos. Los caminos del Nansa son fáciles de recorrer de esta manera por la información surgida, desde el último tercio del siglo XIX, de la casona de Tudanca, de sus moradores y de sus visitantes. La geografía de los valles ha facilitado que un territorio con gran riqueza natural, paisajes bellísimos, rico patrimonio arquitectónico y cultural, con recursos turísticos, cuevas prehistóricas como Chufín y con la riqueza geológica de El Soplao, haya conservado tradiciones y costumbres seculares.

