Baqueira prepara su particular 100k Este sábado 22 se celebra el primer evento navideño en la estación catalana / Baqueira Beret El centro invernal situado en Cataluña ofrece, desde este fin de semana, 96 kilómetros esquiables gracias a las últimas nevadas caídas en unas pistas preparadas para disfrutar la Navidad JUANJO GONZALO MADRID Viernes, 21 diciembre 2018, 17:02

Que se trata de uno de los destinos por excelencia de la época navideña no pilla por sorpresa a nadie. Ni siquiera a quienes se unen, por primera ocasión, a disfrutar de unos días de vacaciones en sus preciosas pistas. Esas que se bañan en un abundante oro blanco cada temporada, y que este año no podía fallar, por mucho que el curso no se haya iniciado de la mejor manera posible para ellos. En Baqueira, las fiestas se reciben con una sonrisa, y más recordando las nevadas recibidas en unas semanas que han permitido que los espesores lleguen a los 50 centímetros.

Se han alcanzado espesores de hasta 50 centímetros en sus pistas

Noticia excelente que permitirá que uno de los centros de la nieve más importantes de España acumule prácticamente 100 kilómetros de pistas para unas fechas en las que se vivirán, como es habitual, múltiples eventos. Serán concretamente 96 los km esquiables, repartidos en las cuatro zonas en las que se divide la estación: Baqueira, Beret, Bonaigua, y la nueva de Baciver, el actual techo del dominio, que se destina a los esquiadores más expertos.

67 pistas abiertas

Un total de 67 trazados abiertos al público desde este fin de semana, que podrían ser más si fructifican los trabajos realizados por los operarios de cara a unas navidades en las que las vacaciones prometen ofrecer unas condiciones realmente buenas.

Con el sueño de alcanzar la centena de kilómetros antes de la llegada del fin de año, Baqueira comienza sus particulares fiestas con la organización de una maratón solidaria en el Stadium de Beret, donde se ha programado una carrera de esquí y snowboard solidaria. Como viene siendo habitual, la recaudación de las inscripciones -15 euros- se destinará a la investigación y lucha contra el cáncer. En el centro catalán comienza la Navidad.