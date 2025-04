Llueva o truene...¡esta Semana Santa hay plan!

Ana Gil Zaratiegui Santander Miércoles, 16 de abril 2025, 13:46 | Actualizado 13:57h. Comenta Compartir

Como siempre, agenda de planes es sinónimo de consultar el parte meteorológico. En Cantabria lo del pronóstico se antoja complicado porque esta nuestra tierruca es capaz de pasar por las cuatro estaciones en un par de horas. De momento, la Aemet dice que los días serán frescos y la lluvia casi inevitable (traaaanquilo, solo a ratos, nada de aguaceros), así que ya sabes, paraguas al maletero, chubasquero en mano y a disfrutar de los cuatro festivos porque aquí llueva o truene hay plan para rato. Que hay mucho que celebrar.

A por sobaos a Vega de Pas o a por caballa a Comillas

Vega de Pas vuelve desde este jueves y hasta el domingo a honrar sus raíces con la Gran Fiesta del Sobao Pasiego y la Quesada con degustaciones, mercado agroalimentacio y artesanal, conciertos, exhibición de bolo pasiego, bingo...y todo lo que rodea a la tradición de los Valles Pasiegos.

Si no eres muy goloso o te viene mejor... en Comillas también sacan la mesa a la calle con la XIX Fiesta de la Caballa con degustación popular de este pescado azul a la parrilla en las bodegas del muelle. Apunta: este viernes a las 13.30 horas, el ambientazo está asegurado.

Un mercadillo en cada rincón Hippie, de primavera, vintage, de artesanía, gastronómico, de antigüedades...

Con los festivos los mercadillos florecen en cada rincón. En Argoños celebran uno hippie de jueves a domingo en el parque de San Roque con artesanía y 40 expositores, actividades infantiles, puestos de comida y música. El jueves en Cabuérniga, en la bolera y plaza del Llorón, habrá antigüedades, moda y artesanía y un poco de todo de ocho de la mañana a cinco de la tarde.

En Santander la cita es doble. En la plaza de Pombo, desde el miércoles y hasta el domingo puedes disfrutar del Mercado de Primavera -de 10.30 a 14.30 y de 17.00 a 21.30 horas- con artesanía, bisutería, arcilla, cerámica, botánica, cosmética natural y un sinfín de productos más. Para los amantes de las manualidades y lo artesano, en la calle Burgos la Asociación Artesana 'Guerreras Artesanas' organiza el sábado y el domingo varios puestecitos donde venderán madera, arcilla polimérica, telas, plata, tallas en piedra, muñecos de ganchillo y todos los materiales que puedas imaginar. Este último abrirá de 11.00 a 20.00 horas.

En Liencres, el viernes, sábado y domingo habrá animación infantil, pasacalles y desgutación, todo alrededor del mercado agroalimentario y artesanal que acogerá la plaza de Adolfo Suárez.

En Carrejo también se ponen en modo festivo y celebran el Mercau del Molinucon este Viernes Santo con música, folklore, gastronomía y muchas actuaciones junto al molino.

Y para cerrar el fin de semana, el domingo (de 10.00 a 15.00 horas) en Meruelopuedes comprar, vender y cambiar ropa en el mercadillo vintage en los locales junto a la carretera que lleva a Ajo.

Popurrí cultural Visita teatralizada, teatro infantil y una exposición en diez minutos ¿Quién dijo que el arte es aburrido?

Vamos con un popurrí de citas culturales interesantes. Como la visita teatralizada en el molino de mareas de Santa Olaja bajo el título 'Marcial el Pícaro Molinero' en el Ecoparque de Trasmiera. Apunta: los días 18,19 y 20 de abril a las 18.00 horas por un precio de 5 euros y con un recorrido de 60 minutos a través del teatro con las andanzas y gracejo de Josefa, la mujer de Cipriano. Puedes reservar tu plaza aquí. No te demores mucho porque son limitadas y no quedan muchas.

¿Quién dijo que el arte es aburrido? En el Centro Botín siguen con su idea de desgranar los entresijos de una obra en diez minutos. Un formato rápido en el que llegas, te colocas delante de la creación en cuestión y en un pispás un experto te la explica. Así, sin más esfuerzo. Hay cuatro opciones para estos días: Alice dos Reis con la obra 'Nuestra Señora que arde' (el 17 de abril); Laura Fernández Antolín con 'Drive Your Dreams' (18 de abril); Antonio Menchen con '7:09:31' (19 de abril) y Patricia Domínguez con 'Tres lunas más abajo' (20.00 horas). En las cuatro propuestas habrá dos funciones, una a las 12.00 horas y otra a las 18.00 horas.

Para los más pequeños la propuesta es 'Dulce de Leche' de Escena Miriñaque, un existoso espectáculo sensorial e interdisciplinar que tendrá dos funciones los días 19 (18.30 horas) y 20 (12.00 horas). La obra recorre los cinco sentidos a través de las canciones y el baile para abrir los ojos del niño al mundo.

¿Te gustaría saber por qué el Duque decidió construirse una pedazo de mansión en Comillas? Lo puedes descubrir con las visitas guiadas disponibles a partir de este viernes y hasta el domingo por las impresionantes habitaciones de este palacio con un recorrido de una hora. El precio de la entrada es de 10 euros, para el público general y de 6 euros para los niños de entre 7 y 12 años. Los menores de 7 años pueden entrar gratis.

En Cabrojo y Viérnoles Fiesta adelantada por San Jorge y un festival en Valdáliga

La celebración de San Jorge llega por adelantado a Viérnoles y Cabrojo (Rionansa), donde los festivos y el santo son la excusa perfecta para salir a la calle y disfrutar de una buena fiesta.

En Viérnoles arrancan la fiesta este jueves con pasacalles, espectáculos, globoflexia y discomovil por la noche. Durante el finde se celebrará la tradicional subida al Monte Dobra (viernes, 11.00 horas) y habrá concentración de coches clásicos, cuentacuentos, hinchables, juegos infantiles gratuitos, parrillada popular y las actuaciones de Los Picayos de Viérnoles, Grupo Norte, José Antonio Ruiz, Los de Antes, Grupo Casa Palma y DJ Mariano.

Igual que en Cabrojo, donde este sábado habrá callos y pinchos «para todos», romería, hinchables, verbana y todos los ingredientes para una buena fiesta.

En Valdáliga este finde es de festival. Y un tanto peculiar porque todas las actuaciones serán a cargo de DJs. La entrada es gratuita y además de dos días (viernes y sábado) repletos de música, habrá toda una puesta en escena con luces y pantallas led en la zona del polideportivo de Treceño.

No me enrollo más, pero si se te has quedado con ganas de más, puedes consultar la interesante guía elaborada la semana pasada por mi compañera Violeta Santiago con bodegas y queserías, árboles singulares y hasta una ruta de cementerios para exprimir estos días festivos. Y si eres de los que disfruta con la tradición y los pasos, aquí una recopilación de las procesiones de Semana Santa en Santander.

¡A disfrutar!